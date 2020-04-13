В Брянске отремонтируют две улицы в рамках проекта «Улицы Победы»

Брянские улицы Молодой гвардии и 50-й Армии будут капитально отремонтированы в рамках федерального проекта «Улицы Победы». Работы на них должны начаться в ближайшие дни и завершиться до юбилея Победы.

Всего поступило 320 заявок на ремонт.

Проект «Улицы Победы» реализуется в 83 субъектах РФ, включая Брянщину. Он предполагает ремонт дорог на улицах, названных в честь Дня Победы и героев Великой Отечественой войны.