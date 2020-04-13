На проходной БМЗ обозначили социальную дистанцию для работников завода на время, пока они стоят в очереди перед проверкой пропуска.

Для этого на пол нанесли разметку в виде линий.

В ожидании своей очереди работники предприятия становятся на эти линии и тем самым выдерживают безопасное расстояние друг от друга.