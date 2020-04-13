На Брянщине в среду ожидаются сильный ветер и снег

Региональное управление автодорог во вторник предупредило брянских водителей о резком ухудшении погоды в среду.

Брянцев ждут дождь со снегом и порывы ветра до 18 метров в секунду.

Ночью похолодает до нуля, а при прояснениях — до минус 5. Днем воздух прогреется до плюс 10.

Водителей просят быть внимательными и осторожными и соблюдать ПДД, оосбенно скоростной режим и дистанцию.