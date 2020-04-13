В Новозыбковском районе повесили на дерево говорящий телевизор

В селе Верщаки Новозыбковского района, расположенном недалеко от белорусской границы, появился необычный арт-объект. Об этом рассказала местная газета «Ваше личное дело».

Местный житель установил на дерево старый советский телевизор «Горизон», который не показывает картинку, но вещает в режиме радио. Сбоку от него выаешен красный флаг, видны и непонятно, куда и откуда ведущие, провода.

Авторы пубилкации пишут, что от увиденного была в шоке даже Алиса из навигатора — выдала коронную фразу: «Маршрут перестроен!».