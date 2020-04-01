В брянском паблике обсуждают очередь на проходную БМЗ

В сообществе «Типичный Брянск» во ВКонаткте накануне опубликовали фото огромной очереди, которая выстроилась к проходной БМЗ перед началом очередной смены. По имеющейся информации, от проходных завода она растянулась до улицы Ульянова.

«Вот такая пробка из людей образовалась на проходных БМЗ. О какой самоизоляции может идти речь?», — недоумевает автор публикации.

Его скепсис разделяют и комментаторы.

«Я то ж не пойму о какой самоизоляции может идти речь в Брянске? Если у нас в БМЗ столько народу работает. Они все общаються на работе, дома, в магазин. И несомненно кто то инфицирован. Вот вам и рост заболеваемости в Брянске. А Вы говорите самоизоляция», — пишет одна из них.

Однако один из комментаторов обратл внимание на разметку, которая была нанесена перед проходной и позволяет выдерживать санитарную дистанцию. Желтые линии, на которых стоят люди, видно и на снимке, опубликованном в сообществе.

Ранее сообщалось, что на БМЗ проводится регулярная дезинфекция, а работники завода обспечиваются средствами защиты.