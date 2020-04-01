В брянском паблике обсуждают очередь на проходную БМЗ
В сообществе «Типичный Брянск» во ВКонаткте накануне опубликовали фото огромной очереди, которая выстроилась к проходной БМЗ перед началом очередной смены. По имеющейся информации, от проходных завода она растянулась до улицы Ульянова.
«Вот такая пробка из людей образовалась на проходных БМЗ. О какой самоизоляции может идти речь?», — недоумевает автор публикации.
Его скепсис разделяют и комментаторы.
«Я то ж не пойму о какой самоизоляции может идти речь в Брянске? Если у нас в БМЗ столько народу работает. Они все общаються на работе, дома, в магазин. И несомненно кто то инфицирован. Вот вам и рост заболеваемости в Брянске. А Вы говорите самоизоляция», — пишет одна из них.
Однако один из комментаторов обратл внимание на разметку, которая была нанесена перед проходной и позволяет выдерживать санитарную дистанцию. Желтые линии, на которых стоят люди, видно и на снимке, опубликованном в сообществе.
Ранее сообщалось, что на БМЗ проводится регулярная дезинфекция, а работники завода обспечиваются средствами защиты.
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