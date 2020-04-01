Брянец принял за призрака пустую бутылку
Участник сообщества «Типичный Брянск» во ВКонтакте накануне вечером поделился в соцсети фотографией, сделанной в темноте, на которой, как сам утверждал, увидел привидение.
Однако уже в среду он сам же развеял нагнанные им на участников сообщества страхи.
«Ребята, можете выдохнуть. Сходил я на то же самое место и сделал фотку при свете дня. Это оказалась пятилитровая пластиковая бутылка, а не призрак в овраге. Так что выезд съёмочной группы на сегодня отменяется», — написал он.
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