Брянец принял за призрака пустую бутылку

Участник сообщества «Типичный Брянск» во ВКонтакте накануне вечером поделился в соцсети фотографией, сделанной в темноте, на которой, как сам утверждал, увидел привидение.

Однако уже в среду он сам же развеял нагнанные им на участников сообщества страхи.