В Стародубском районе школьникам выплатят компенсации за питание

Школьники Стародубского района, которым полагается бесплатное питание, в период самоизоляции и пребывания на дистанционном обучении получат вместо него денежные компенсации. Так решил накануне районный совет депутатов.

Для получения компенсаций родителям таких школьников надо будет подать заявление. Сделать это они смогут и дистанционно. Подтверждающие право на бесплатное питание документы прикладывать не надо, так как в распоряжении районного управления образования они есть.

Родителям виднее, какие продукты лучше купить для детей, считает глава районной администрации Александр Подольный.

Исключение предусмотрено для детей из семей, признанных неблагополучными. В этих случаях помощь будет выдана продуктами.

Ранее мы сообщили, что гимназия №1 Брянского района начала выдавать продуктовые наборы родителям детей, которым полагается бесплатное питание в щколе.