Журналисты окрестили главу администрации Бежицкого района Кошмарным

Для пассажиров планирующих поездку до 30 апреля включительно, проездные документы на поезда дальнего следования, включая скоростные поезда «Ласточка», «Стриж» и высокоскоростные поезда «Сапсан», будут оформляться с использованием новой схемы рассадки в вагонах.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» начинает программу адресной помощи медицинским организациям, имеющим в банке зарплатные проекты и столкнувшимся сейчас с необходимостью бросить все ресурсы на борьбу с COVID-19.

И какая помощь нужна им самим? Как организована работа штаба волонтёров, оказывающего помощь пожилым людям, которые испытывают трудности из-за угрозы заразиться COVID-19? П. Степанов, Рудня

Слышал, что автобусы и троллейбусы в Смоленске дезинфицируют. Как и чем? А. Товарков, Смоленск

Что продаётся в аптеках и магазинах «У дома». Пару недель назад из-за коронавирусного ажиотажа в аптеках исчезли не только маски, но и некоторые лекарства, даже банальный парацетамол. А в магазинах - гречка. Как сейчас? Ситуация налаживается? А. Петров, Вязьма

В Смоленском регионе Московской железной дороги началась летняя ремонтно-путевая кампания, направленная на обеспечение безопасности и надежности функционирования железнодорожной инфраструктуры.

Имя Кошарного вчера упоминалось в контексте спорной ситуации на Бежицком рынке. Владелец не хотел снижать арендную плату, но прсле вмешательства главы районной администрации компромисс был найден.

"Вообще-то его фамилия Кошарный, но местным СМИ боььше нравится так", - написал автор публикации.

Пользователь Твиттера обратил внимание общественности на опечатку в одном из онлайн СМИ Брянска руковрдителя администрации Бежицкого района Станислава Кошарного переименовали в Кошмарного.

Актуальные темы

Новости партнёров



Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.

Тимати даст эксклюзивный живой концерт в видеосервисе Wink 17 апреля 7 апреля в 19:00 по московскому времени российский рэп-исполнитель, певец и продюсер Тимур Юнусов, известный как Тимати, даст живой онлайн-концерт в видеосервисе Wink. На концерте прозвучат такие популярные хиты, как «Где ты, где я», «Не сходи с ума», «Понты», «Дерзкая», «Баклажан» и многие другие.

Холдинг «РЖД» вводит в поездах дальнего следования рассадку с учетом рекомендованной социальной дистанции Для пассажиров планирующих поездку до 30 апреля включительно, проездные документы на поезда дальнего следования, включая скоростные поезда «Ласточка», «Стриж» и высокоскоростные поезда «Сапсан», будут оформляться с использованием новой схемы рассадки в вагонах.

Игорь Маковский обсудил с губернатором Брянской области Александра Богомаза функционирование электросетевого комплекса региона в условиях осложненной эпидемиологической обстановки Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский и губернатор Брянской области провели рабочее совещание в режиме видеоконференции. Руководитель энергокомпании проинформировал главу области о текущей обстановке и функционировании электросетевого комплекса «Россети Центр» на территории региона в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

