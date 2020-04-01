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Журналисты окрестили главу администрации Бежицкого района Кошмарным

Опубликовано Сегодня, 09:57

Журналисты окрестили главу администрации Бежицкого района КошмарнымПользователь Твиттера обратил внимание общественности на опечатку в одном из онлайн СМИ Брянска руковрдителя администрации Бежицкого района Станислава Кошарного переименовали в Кошмарного.

"Вообще-то его фамилия Кошарный, но местным СМИ боььше нравится так", - написал автор публикации.

Имя Кошарного вчера упоминалось в контексте спорной ситуации на Бежицком рынке. Владелец не хотел снижать арендную плату, но прсле вмешательства главы районной администрации компромисс был найден.

 

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