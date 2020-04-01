Журналисты окрестили главу администрации Бежицкого района Кошмарным
Пользователь Твиттера обратил внимание общественности на опечатку в одном из онлайн СМИ Брянска руковрдителя администрации Бежицкого района Станислава Кошарного переименовали в Кошмарного.
"Вообще-то его фамилия Кошарный, но местным СМИ боььше нравится так", - написал автор публикации.
Имя Кошарного вчера упоминалось в контексте спорной ситуации на Бежицком рынке. Владелец не хотел снижать арендную плату, но прсле вмешательства главы районной администрации компромисс был найден.
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