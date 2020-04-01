Брянский ресторан отказался доставлять еду недовольной клиентке

Жительница Брянска пожаловалась в сообществе "Подслушано Брянск" на один из популярных ресторанов города. Там отказались принимать у нее заказ, мотивировав тем, что ей опять что-то гъне понравится и заказ она вернет.

Автор публикации пишет, что и правда дважды возвращала заказ. В одном случае курьер вез заказ два часа, хотя она живет в 5-7 минутах пешком от заведнъения, и доставил блюда холодными и мокрыми. Во втором ела была отвратительно приготовлена.

Автор поста после отказа ее обслужить решила внести заведение в личный черный список.

Однако участники сообщества направили пафос осуждения не на заведение, а на автора поста. Многие пишут, что она белоручка, обленилась и заказывает незамысловатую еду, которую могла бы приготовить сама.