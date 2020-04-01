Брянские пенсионеры продолжают бороться за чистоту даже в условиях самоизоляции

Брянские пенсионеры в период самоизоляции продолжают информировать регионального оператора по обращению с отходами о проблемах с вывозом мусора. Об этом сообщили в дирекции АО «Чистая планета».

Не редкость звонки с информацией, что нужно дополнительно вывезти мусор: «Вот смотрю в окно. Утром приезжал мусоровоз и все отходы вывез, а сейчас опять полные контейнеры! Приезжайте еще раз, а то вечером некуда складывать будет».

«Сотрудники АО «Чистая планета» ежедневно рассматривают и проверяют все обращения граждан, организуют и контролируют дополнительные рейсы транспортных компаний, которые занимаются вывозом ТКО, отвечают на вопросы, касающиеся контейнеров и благоустройства площадок. Спасибо всем неравнодушным жителям! Для нас очень важна информация. Получая ее от вас, мы сможем улучшить качество предоставляемой коммунальной услуги. Отдельные слова благодарности – бабушкам! Оставайтесь дома, берегите себя и обязательно сообщайте нам о переполненных контейнерах, чтобы мы прислали дополнительную машину для вывоза мусора», — сказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Жительница дома 70 по улице Пролетарской в Брянске поинтересовалась, почему в их дворе так до конца и не обустроили контейнерную площадку, а накопителей для отходов стало меньше - два вместо прежних трех. За обустройство контейнерных площадок отвечает городская администрация. Для выполнения работ городской администрацией в прошлом году были проведены торги, на которых выбрали подрядные организации. Они, в свою очередь, обязаны, согласно контракту, завершить строительство площадки и устранить все дефекты, в случае их обнаружения. Уменьшение количества контейнеров во дворе этого дома обусловлено тем, что раньше у них стояло три накопителя меньшего объема (0,75), а сейчас их два, но они больше (1,1). Кроме того, в прошлом году отходы с этой контейнерной площадки вывозили шесть раз в неделю, а сейчас ежедневно. Завалов и переполнения контейнеров нет.