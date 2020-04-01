Теплая погода в Брянске окончательно установится после майских праздников

Гисметео опубликовало прогноз окончательного наступления весны и прихода теплой погоды для нескольих крупных городов ЦФО.

Брянцам синоптики обещают прохладную и дождливую первую половину мая. Весеннее тепло окончательно придет в город только после майских праздников, ровно через три недели.

В Москве, Твери, Костроме и Воронеже по прогнозам синоптиков весеннее тепло окончательно закрепится уже в первых числах мая.