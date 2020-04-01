Брянщина готова с 1 сентября обеспечить всех младшеклассников горячим питанием

Брянщина, по данным Роспотребнадзора, вощла в число 18 регионов, которые на 100% готовы к 1 сентября выполнить поручение президента обеспечить всех учеников 1-4 классов бесплатным горячим питанием. Об этом в четверг сообщила зам руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

Еще в 29 регионов будут к этому готовы, если приведут в порядок школьные столовые и пищеблоки.

В 18 регионах, где все готово, в 1-4 классах учатся свыше 3 млн детей, что составляет 43% от общего числа младшеклассников в стране.