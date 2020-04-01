Строители Литейного моста делают русловые опоры

Строители Литейного моста в Брянске приступили к изготовлению русловых опор. Всего в русле Десны их будет три. Идут подготовительные работы к установке двух из них. Об этом в четверг сообщила мэрия Брянска.

Одновременно продолжаются и другие работы, начатые ранее. Установлены семь из 12 запланированных мостовых опор, изготовлены 3 из 12 ригелей. Подрядчик готовится к монтажу первых балок пролетных строений со стороны Литейной улицы.

Работы на Литейном мосту были приостановлены с введением в регионе режима повышенной готовности. Однако после включения подрядчика в список системообразующих предприятий он смог возобновить приостановленное на неделю строительство.