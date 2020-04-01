На мусоросортировочном комплексе в Большом Полпино провели дезинфекцию

Региональный оператор по работе с ТКО АО «Чистая планета» провел дезинфекцию на мусороперерабатывающем комплексе в поселке Большое Полпино. Для этого были привлечены силы регионального управления МЧС, сообщили в пятницу в дирекции компании.

«Оперативный штаб по коронавирусу, созданный губернатором при областном правительстве, ежедневно не только контролирует ситуацию в регионе, но и соблюдает режим повышенной готовности, предпринимая все меры предосторожности для безопасности жителей и сотрудников промышленных предприятий, а также предприятий коммунальной сферы и жизнеобеспечения. На днях, например, была проведена санитарная обработка предприятия АО «ПО «Бежицкая сталь», городского пассажирского транспорта, а сегодня утром сотрудники МЧС провели дезинфекцию нашего мусоросортировочного комплекса. Губернатор Брянской области, понимая всю серьезность ситуации, действует на опережение, и проявляет заботу о безопасности людей, которые не могут уйти на самоизоляцию и работают. Для простых сотрудников мусоросортировочного комплекса такое участие губернатора очень важно», - прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.