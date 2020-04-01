В Брянске ураган повалил два дерева

Разбушевавшийся накануне вечером ураган повалил минимум два дерева в Брянске. Об этом жители областного центра пишут в соцсетях.

На Флотской улице в Бежицком районе дерево упало на проезжую часть.

В другом месте огромная ель упала на дорожку к подъезду жилого дома, перегородив проход.

«Елка не соблюдала самоизоляцию. Ходила тусить к соснам и подцепила "корону"», — пишет один из комментаторов снимка с места инцидента, опубликованного во ВКонтакте.