В Клинцах почти полностью разрушился бывший монастырь

Жители Клинцов беспокоятся о почти полностью разрушенном бывшем монастыре, расположенном за Зубовским кладбищем. Снимок его руин опубликовали в сообществе «Подслушано Клинцы» во ВКонтакте.

По фотографиям видно, что от исторического здания почти ничего не осталось.

Один из пользователей пишет: «Зачем так делать. Совести у вас совсем нет».

Сам автор поста считает, что случившееся произошло по причине безразличия местных властей.

«Исчез с лица земли ещё один объект, охраняемый государством,. Бывший монастырь за зубовским кладбищем. Всю историю растоптали. Нашим властям не до этого», — пишет он.