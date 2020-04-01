Брянцы восхитились бесстрашием женщины, убравшей мусор с козырька под своим окном

В сообществе «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте опубликовали фотографию жительницы Брянска, которая вышла на крышу пристройки под своим окном, чтобы убрать с нее мусор.

«В Брянске живут самые бесстрашные женщины», — прокомментировал снимок автор публикации.

Комментаторы предполагают, что бесстрашие вынужденное вследствие склонности соседей с верхних этажей к свинству.