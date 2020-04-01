Фильмы Ларисы Садиловой покажут на телеканале «Брянская губерния»

С 20 по 26 апреля жители Брянщины смогут посмотреть фильмы уроженки Брянска режиссера Ларисы Садиловой.

20 апреля в 21:30 можно будет увидеть фильм «С Днем Рождения».

На следующий день в 23:00 и 22 апреля в 21:30 будет показан фильм «Ничего личного».

23 апреля в 21:30 – «Сынок».

24 числа в это же время – «Она», 25 апреля в 21:00 – «Сельский показ».

Завершает неделю кино Ларисы Садиловой фильм «Однажды в Трубчевске», который покажут в 21:00 26 апреля.

Ранее мы сообщили, что фильм брянского режиссера «Однажды в Трубчевске» получил гран-при онлайн-кинофестиваля «Дубль Два».