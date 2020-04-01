Свалка на Брянске II попала в «Черный список»

В группе «Черный список. Брянск» во ВКонтакте опубликовали фотографию свалки в районе школы №36 в районе Брянск II.

«Приезжая в гости к бабушке,каждый раз прохожу мимо этого ужаса. Все в бутылках и шприцах. Люди из частных домов периодически проводят субботники,но все не на долго. А это здание,вообще отдельная тема... Обращение в администрацию результатов не принесло,спирают на жэу,а жэу в свою очередь на администрацию.Замкнутый круг», — пишет автор публикации.