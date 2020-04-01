Марина Дбар выразила благодарность неравнодушним брянцам

И какая помощь нужна им самим? Как организована работа штаба волонтёров, оказывающего помощь пожилым людям, которые испытывают трудности из-за угрозы заразиться COVID-19? П. Степанов, Рудня

Слышал, что автобусы и троллейбусы в Смоленске дезинфицируют. Как и чем? А. Товарков, Смоленск

Что продаётся в аптеках и магазинах «У дома». Пару недель назад из-за коронавирусного ажиотажа в аптеках исчезли не только маски, но и некоторые лекарства, даже банальный парацетамол. А в магазинах - гречка. Как сейчас? Ситуация налаживается? А. Петров, Вязьма

В Смоленском регионе Московской железной дороги началась летняя ремонтно-путевая кампания, направленная на обеспечение безопасности и надежности функционирования железнодорожной инфраструктуры.

Банк России утвердил Людмилу Валентиновну Коган в качестве инвестора в рамках плана мероприятий «Агентства по страхованию вкладов» по финансовому оздоровлению ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по итогам 1 квартала 2020 года увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Всего в 1 квартале было выдано 4,6 тысячи кредитов на общую сумму 3,83 млрд рублей.ение для банков-партнеров.

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Волонтерский центр «Единой России» принимает запросы нуждающихся многодетных и неполных семей, инвалидов, пенсионеров. Им помогают и депутаты горсовета.

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