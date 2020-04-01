Марина Дбар выразила благодарность неравнодушним брянцам
Глава Брянска Марина Дбар выразила благодарность волонтерам.
Неравнодушные брянцы каждый день помогают нуждающимся.
Волонтерский центр «Единой России» принимает запросы нуждающихся многодетных и неполных семей, инвалидов, пенсионеров. Им помогают и депутаты горсовета.
Они собрали более 2000 наборов товаров первой необходимости и продуктов питания собрали депутатами-волонтерами.
Глава города выразила благодарность жителям города, участвующих в волонтерской деятельности.
Позвонить в центр можно с 8 утра до 8 вечера по номеру: 8(4832)62-89-82.
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