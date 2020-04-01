Ежегодный региональный фестиваль «Светлая Седмица» пройдет онлайн

Ежегодный региональный фестиваль «Светлая Седмица», который пройдет с 20 апреля по 5 мая, было решено провести онлайн. Пасхальный фестиваль искусств и народного творчества и областной фестиваль казачьей культуры «В песне душа казака» будут приурочены к Светлому Христову Воскресению. Организаторы мероприятий считают, что эти фестивали поддержат в людях дух патриотизма и приобщат их к духовно-нравственным ценностям.

Все выступления можно будет найти на интернет-ресурсах культурных учреждений Брянской области и на их страницах в социальных сетях. а Департамент культуры Брянской области и региональный методический центр «Народное творчество» опубликуют на своих сайтах лучшие выступлениях с фестивалей.