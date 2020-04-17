Жители поселка Климово недовольны работой коммунальщиков на улице Ленина

Ремонтные работы по улице Ленина привели к тому, что теперь люди не могут попасть в собственные дома. Перегородившие дорогу барханы мешают людям попасть домой. Возмущение работой коммунальщиков они высказали в соцсетях в группе "КЛИМОВО_32" во ВКонтакте.

Жителей не устраивают и огромные кучи песка на обочинах дорог.

Один из пользователей возмущен столь долгими дорожными работами:"В Климово был два месяца назад, было также. Они хоть работают?"