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Жители поселка Климово недовольны работой коммунальщиков на улице Ленина

Опубликовано 17-04-2020, 20:00

Ремонтные работы по улице Ленина привели к тому, что теперь люди не могут попасть в собственные дома. Перегородившие дорогу барханы мешают людям попасть домой. Возмущение работой коммунальщиков они высказали в соцсетях в группе "КЛИМОВО_32" во ВКонтакте.

Жителей не устраивают и огромные кучи песка на обочинах дорог.

Один из пользователей возмущен столь долгими дорожными работами:"В Климово был два месяца назад, было также. Они хоть работают?"

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