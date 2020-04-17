В Брянске умер руководитель Центра контроля качества и сертификации лекарственных средств

В Брянске ушел из жизни Владимир Маневич, руководивший Центром контроля качества и сертификации лекарственных средств. В этом году ему должно было исполниться 79 лет. Об этом в субботу сообщил региональный департамент здравоохранения.

Владимир Исаакович родился в Дубровке. В годы Великой Отечественной войны жил в Магнитогорске. Затем вернулся на малую родину.

С 1965 года руководил контрольно-аналитической лабораторией, а в 2001 возглавил Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств.

В 2012 году был удостоен звания Заслуженного работника здравоохранения РФ.