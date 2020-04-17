Лариса Рубальская выразила благодарность брянским медикам за работу во время пандемии

Иосиф Пригожин, Валерия, Александр Маршал, Павел Паскаль уже высказали свои слова благодарности брянским врачам. Теперь к ним присоединилась и Лариса Рубальская.

Российская поэтесса записала видеообращение, в котором она благодарит брянских медиков.

«Дорогие мои люди в белых халатах: врачи, медсестры, санитарки, лаборанты – все, кто находится сейчас в этих тяжелых условиях. Я хочу вас всех поблагодарить. Спасибо за ваш труд! Я люблю Брянск, у меня там друзья. И очень болею за тех, кто попал в эту тяжелую ситуацию, но надеюсь, но надеюсь, что благодаря вам и вашей самоотверженности, мы выйдем к хорошей жизни, к солнцу, свету и весне. Еще раз спасибо за ваш труд», — сказала она.