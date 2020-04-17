Жительница брянской многоэтажки организовала мини-сад у себя во дворе

В Брянске во дворе дома появился мини-сад. Несколько видов цветов высажено на небольшом участке. Автор поста в группе «Типичный Брянск» утверждает, что это сделала его соседка: «Сколько ей трудов это стоило, сложно представить».

Пользовали оценили проделанную работу и теперь переживают, что кто-нибудь может испортить мини-сад, украшающий их двор.