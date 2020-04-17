Подъезд к Ковшовскому кладбищу оказался закрыт во время Пасхи

На Пасху дорога к кладбищу оказалась перекрыта. В группе «Типичный Брянск» во ВКонтакте пользователь рассказал, что проехать на кладбище в Пасху оказалось невозможным. Дорога была перекрыта. Кроме того, возле кладбища дежурили сотрудники полиции.

Пользователи негодуют, как в такое опасное время можно ходить на кладбище.

«Сказали ведь – нельзя. Будет МЧС и полиция. СМС разослали. Все равно кто-то прется»

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции, поэтому посещение кладбищ запрещено.