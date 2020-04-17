За последние сутки более 120 жителей Брянской области обратились на горячую линию по коронавирусу

На горячую линию по коронавирусу поступило 127 обращений. Чаще всего брянцы задавали вопросы о въезде в Москву и выезде из нее.

Граждане также спрашивают о бесплатных продуктовых наборах, помощи волонтеров по доставке продуктов и лекарств нуждающимся во время режима самоизоляции, интересуются возможностью посещения кладбища, храмов, а также поездок на дачу.

Горячая линия работает круглосуточно. Позвонить можно по номеру: 8-800-301-58-69.