Предприниматель из Жуковки нашел тайник советских времен

Предприниматель Кирилл Шуравко обнаружил Доску Почета, когда занимался реконструкцией одного из корпусов бывшей Сельхозтехники. Он наткнулся на закрытое помещение, зайдя в которое, он понял, что до него тут никто не был уже долгое время.

Найденные портреты передовиков производства он планирует отдать родственникам после завершения периода самоизоляции.

Сам Кирилл Шуравко уже давно связан с жуковской Сельхозтехникой. Его дед работал на этом предприятии. Теперь он сам пытается восстановить старинное здание. Планируется, что уже в этом году заработает производство гофротары.