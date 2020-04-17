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Предприниматель из Жуковки нашел тайник советских времен

Опубликовано Сегодня, 12:40

Предприниматель Кирилл Шуравко обнаружил Доску Почета, когда занимался реконструкцией одного из корпусов бывшей Сельхозтехники. Он наткнулся на закрытое помещение, зайдя в которое, он понял, что до него тут никто не был уже долгое время.

Найденные портреты передовиков производства он планирует отдать родственникам после завершения периода самоизоляции.

Сам Кирилл Шуравко уже давно связан с жуковской Сельхозтехникой. Его дед работал на этом предприятии. Теперь он сам пытается восстановить старинное здание. Планируется, что уже в этом году заработает производство гофротары.

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