В 1915 году Бежицу посетил император Николай II

20 апреля 195 года император Николай II приехал в небольшое местечко под названием Бежица. Это был его четвертый визит. Государь хотел посетить Брянский рельсопрокатный, железоделательный и механический завод.

С хлебом и солью его встречали орловский губернатор С.С.Андреевский, начальник Брянского арсенала С.Н.Банков и городской голова В.И.Сафонов.

Во время посещения завода он останавливался и беседовал с рабочими, говоря каждому «Великое спасибо вам за работу. Я очень рад быть у вас на заводе».

Также он побывал на выставке лучших достижений Брянского завода, в музее, заводской больнице, хлебопекарне, и лазарете, где вручил медали «За храбрость» и орден Святого Георгия IV степени.