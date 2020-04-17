В Большом Полпино нашли в мусоре шесть паспортов

АО «Чистая планета» передала в полицию очередную партию документов, найденных на ленте мусоросортировочного комплекса.

«Шесть паспортов, которые обнаружили среди мусора наши сортировщики, принадлежат не только брянцам, но жителям Белгородской, Волгоградской областей и даже гражданину Узбекистана. Все документы, которые находим на нашем мусоросортировочном комплексе, расположенном в поселке Большое Полпино, в целях предотвращения мошеннических действий мы передаем в правоохранительные органы. О необходимости такой передачи мы договорились с руководителем УМВД по городу Брянску Эдуардом Шеенковым», - рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области призывает всех граждан бережно относиться к своим документам.