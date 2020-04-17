После перерыва продолжилось строительство 25-метрового бассейна

2 декабря 2019 года был заключен контракт на строительство бассейна на сумму 197,7 млн рублей. Строительство ведется ООО «Магистраль».

После перерыва продолжаются работы по строительству 25-метрового бассейна. Уже заложен фундамент здания и фундамент под установку чаши бассейна. Также почти подошла к концу укладка кирпичной кладки цокольного этажа, и почти закончился ремонт помещения под инженерные коммуникации.

В рамках мер предотвращения распространения коронавирусной инфекции все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также на территории объекта проводится дезинфекция.