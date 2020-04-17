В Брянске продолжается строительство новой автомагистрали

Продолжается строительство автомагистрали Брянск I – Брянск II в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы ведутся подрядной организацией ООО «Дорстрой32».

Основные работы ведутся над сооружением моста через реку Снежеть. Длина моста составит 101 метр.

Одну из пяти опор уже забетонировали. Сейчас рабочие начали изготавливать каркасы для заливки бетоном второй опоры.

На объект завезли 510 тысяч кубометров песка для формирования будущей автомагистрали, общая протяженность которой составит 5,4 км. На пересечении с Московским проспектом будет обустроена кольцевая транспортная развязка. Кроме этого еще одно кольцо за мостом будет построено через реку Снежеть.

Автомагистраль будет иметь выход на улицу Горького.

Планируется, что новая дорога примкнет к существующей кольцевой транспортной развязке на пересечении улиц Никитина и Речной.