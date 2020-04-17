Около поселка Выгоничи на дороге было обнаружено надгробие

По дороге в поселок Выгоничи мужчина обнаружил надгробие прямо на середине дороги. Он поделился фотографией лежащего на дороге надгробия в сообществе «Типичные Выгоничи» во ВКонтакте.

Пользователь был очень возмущен увиденным. Надгробие оказалось сильно разбитым. Вероятно, уже ни одна машина успела проехаться по нему.