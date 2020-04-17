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Прокуратура Севского района выявила нарушения со стороны ЖКХ

Опубликовано Сегодня, 08:00

Прокуратура Севского района провела проверку на основании коллективного обращения жителей с.Первомайское и с.Марицкий Хутор Севского района. Основание жалобы – завышенная плата за коммунальную услугу по вывозу твердых бытовых отходов.

Прокуратура установила нарушение. Региональный оператор необоснованно начислил плату за вывоз ТБО за сентябрь и октябрь 2019 года. При этом сам оператор не оказал коммунальную услугу, за которую было уплачено. Также расчет платы осуществлялся не по правилам. Из-за отсутствия данных о реальном количестве проживающих начисление за услугу производилось из расчета на трех человек.

Прокуратура вынесла постановление об устранении нарушений. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

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