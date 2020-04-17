Жители Брянска сегодня ночью наблюдали Звездопад Лириды

В ночь на 21 апреля жители Брянска смогли увидеть метеорный поток Лириды. Он считается одним из самых сильных метеорных потоков вместе с августовскими Персеидами и декабрьскими Геминидами.

Житель Брянска, приняв звездопад за полет спутников, поделился фотографией в сообществе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте.

«Один за одним пролетело около 20 спутников, по одной траектории, иногда обгоняя друг друга! Впервые такое шоу увидел!» - сказал владелец фотографии.

Брянцы рассказали автору о звездопаде и пошутили на тему самоизоляции.

«Еще месяц посидишь и не такое увидишь» - пишет пользователь.