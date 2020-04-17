Депутат Брянского Горсовета оказалась в полуфинале конкурса "Лидеры России"

15 апреля были объявлены результаты дистанционного этапа отбора конкурса «Лидеры России». К участию в полуфинале приглашен 541 конкурсант.

Одним из конкурсантов оказалась Вера Стефашина – депутат Брянского городского Совета народных депутатов, член партии «Единая Россия».

На своей странице в соцсетях Вера Стефашина благодарить тех, кто ее поддерживал.

«Мы такие разные, но главное – неравнодушные к судьбе своего города, области и нашей огромной и любимой страны!»