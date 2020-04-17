Более 280 звонков сделали брянцы на "горячую линию" по коронавирусу

288 брянцев позвонили на "горячую линию" по коронавирусу.

Граждане спрашивают о продуктовых наборах, въезде и выезде из Брянской области, интересуются контактами волонтеров. Также звониших интересует, куда нужно сообщить о гостях и родственниках, прибывших из Москвы.

Горячая линия работает круглосуточно. Позвонить можно по номеру: 8-800-301-58-69. Либо можно написать на электронную почту: stopcoronavirus32@bryanskobl.ru