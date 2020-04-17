Более 50 тысяч защитных масок производится в Брянске ежедневно

Каждый день несколько производств Брянска выпускают более 50 тысяч защитных масок. Они работают на обеспечение средствами индивидуальной защиты брянских медиков.

Швейная фабрика «Весна» в Новозыбкове также занимается производством масок. Ежедневно они выпускают более 6000 масок. Их маски трехслойные и сделаны из спанбонда.