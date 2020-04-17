Брянская городская больница почти готова к приему пациентов с COVID-19

Брянская городская больница №4 почти готова к приему и лечению пациентов, заболевших COVID-19. Больница состоит из двух корпусов. В первом корпусе готовы 54 койки, во втором – 180.

Главврач больницы говорит, что к пятнице будут закончены все ремонтные работы. В больнице установлены дополнительные аппараты ИВЛ. Руководство ждет еще 5 уже купленных аппаратов ИВЛ.

Всего в области планируется создать 2000 мест для коронавирусных пациентов.