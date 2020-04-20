Психологи брянской колонии проводят маскотерапию с сотрудниками
Психологи ИК-6 УФСИН регулярно проводят с сотрудниками практические занятия. Как утверждают сами психологи, больше всего сотрудникам нравится маскотерапия.
Суть этой психологической игры заключается в том, что человек примеряет на себя разные социальные роли с помощью масок. Также во время коллективных занятий снимается эмоциональное напряжение, развивается профессиональная наблюдательность, умение переубеждать и распозновать сигналы лжи.
Задача психологов – дать возможность сотрудникам показать свои потенциальные способности и силы.
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