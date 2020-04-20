В Брянской области из-за коронавируса остановили плановую вакцинацию

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» приостановлено проведение плановой вакцинации детей и взрослых.

При этом продолжается прививание малышей и призывников. Вакцинация от бешенства и столбняка также продолжается.

Отмена плановой вакцинации служит мерой борьбы с распространением коронавируса. Как только ситуация нормализуется, каждый житель города сможет получить свою пропущенную приивку.