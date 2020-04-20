Новым главой брянского управления потребительского рынка стал Владимир Пчеленок

Владимир Пчеленок пришел на место Галины Пугаевой и стал врио управления по руководству управлением потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Ранее Пчеленок был в должности заместителя начальника. Также он работал начальником отдела санитарного надзора в брянском управлении Роспотребнадзора.