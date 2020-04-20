Ремонт дороги на улице Сталелитейной продолжается

Подрядная организация АО «Брянскавтодор» продолжает ремонт улицы Сталелитейной. Участок в 2,5 км от улицы Литейной до улицы Шоссейной обойдется в 45 млн. рублей.

На сегодняшний день половина старого асфальта уже сфрезеровали. Рабочие уже приступили к установке бордюров. Также планируется отремонтировать и построить новые тротуары, заездные карманы для общественного транспорта, а в конце недели приступить к асфальтированию участка.

Не останется без внимания и уличное освещение, стоимость строительства которого обойдется в 5 млн. рублей.