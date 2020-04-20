Жители Брянщины не останутся без горячей воды

Горячее водоснабжение в Брянской области не будет отключено в следующие два месяца во время профилактического ремонта теплосетей.

Решение принято в связи с режимом самоизоляции. Общественные бани закрыты, посещать друзей или родственников, у кого есть горячая вода невозможно. Поэтому принятое решение позволит жителям Брянщины продолжать оставаться дома.