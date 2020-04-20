Очередная дезинфекция троллейбусов пройдет завтра
Сотрудники МЧС собираются обработать 70 троллейбусов, которые выйдут на рейс завтра. Дезинфекция проводится ежедневно двумя бригадами. Первая занимается дезинфекцией салонов в ночное время, вторая выезжает на конечные остановки в течение дня.
Сами кондукторы тоже участвуют в дезинфекции. Они используют антисептические средства для обработки поручней и сидений.
Первая обработка общественного транспорта прошла 9 апреля. Начиная с того дня, дезинфекция проводится каждый день.
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