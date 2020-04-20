Самоизоляция не повлияет на зарплаты брянских учителей

В Брянской области из-за угрозы распространения коронавируса действует режим самоизоляции. Школьники переведены на дистанционное обучение. Учителя задавались вопросом, сохранится ли из заработная плата при новом формате обучения.

Минпросвещения заявило, что выплаты педагогам и работникам образовательных организаций сохранятся в том же самом объеме в период дистанционного обучения.

Недавно стало известно, что родители школьников тоже задаются вопросами о новом формате обучения их детей. Родители возмущаются новыми возникшими обязанностями.