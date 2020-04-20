Все дома-интернаты Брянской области переведены в режим изоляции

После новости о выявлении коронавирусного больного в стационарном учреждении соцзащиты в городе Сельцо было принято решение ввести полный карантин во всех учреждениях подобного типа.

В интернатах остаются только те сотрудники, присутствие которых необходимо. Их обеспечат жильем, чтобы они не оставались в своих семьях. Остальные сотрудники отправлены на самоизоляцию.

Александр Богомаз выделил дополнительные деньги из областного бюджета. Она пойдут на доплаты сотрудникам 20 интернатов Брянской области. Четыре учреждения общего типа, восемь – психоневрологического типа, один – учреждение для умственно отсталых детей, оставшиеся семь – интернаты малой вместимости.