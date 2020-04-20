Силами МЧС будут обрабатываться брянские больницы
На заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции было принято несколько решений.
Теперь брянцам запрещено находиться в общественном транспорте без маски и перчаток.
Также было принято решение проводить саанитурную обработку медицинских учреждений Брянской области. Обработка будет проводиться после рабочего дня.
Сотрудники МЧС займутся дезинфекцией эпидемиологиеских очагов.
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