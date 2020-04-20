Брянец пожаловался на продажу хлеба без упаковки

Житель Бежицкого района Брянска поделился своим возмущением от продажи хлеба не упакованным с редакцией одного из городских СМИ.

В павильоне на Бежицком рынке, продавец, по его словам берет не упакованные буханки и батоны с прилавка теми же руками, что и принимает купюры. А пакеты, в которые продавец укладывает хлеб, настолько малы, что он торчит оттуда.

С той же проблемой он столкнулся и на хлебозаводе возле рынка.

Хлеб в условиях пандемии должен поступать в продажу уже упакованными, считает возмущенный житель Брянска.