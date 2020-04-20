О работе брянского регионального оператора по ТКО по борьбе с инфекцией рассказал федеральный телеканал

О том, как АО «Чистая планета» включилась в борьбу с распространением коронавируса в регионе, рассказал сюжет в эфире федерального телеканала «Россия 24», посвященный работе региональных мусорных операторов в разных частях страны в условиях пандемии.

В сюжете, в частности, рассказывается, что брянский мусорный оператор освоил новый сектор — утилизацию медицинских отходов.

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